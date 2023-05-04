Video Yaşam İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video
İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video

İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video

04.05.2023 | 12:49

Balıkesir'in en işlek noktalarından birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı. Tabela değişimi için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan işçiler, tentenin çökmesi ile birlikte birinci kattan beton zemine düştü. İşçiler, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen olayda eski bir binada tabelaları değiştirmek için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan Hasan Akan ve Abid Anıl Kabak isimli 2 işçi birinci kattan yere düştü. Altındaki tentenin çökmesi ile meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı. Olay anı kameralarca kaydedilirken, çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması yüreklere su serpti. İşçilerin tedavisi Balıkesir Devlet Hastanesi'nde devam ederken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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