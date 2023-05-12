İşçilerin kaldığı konteyner evler alev alev yandı | Video
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçilerin kaldığı 30 yataklı konteyner ev alev alev yanarak küle döndü.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yan yana bulunan konteynerler küle döndü.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Jandarma tarafından da yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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