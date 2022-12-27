İşçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Mersin'de bir fabrikanın işçilerinin kaldığı yatakhane de çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık'ta bulunan bir fabrikanın işçi yatakhane bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yatakhane de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm yatakhaneyi kapladı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ise alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Gündüz olayın yaşanması nedeniyle işçilerin fabrikada olması faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.