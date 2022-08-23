Video Yaşam İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video

İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video

23.08.2022 | 11:24

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Beylikdüzü’nde şantiye alanında çalışan işçiler, kepçesinin ucuna bağladıkları fileyle lunapark eğlencesi yaşadı. İşçilerin doyasıya eğlendiği görüntüler hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

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Olay dün Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Bir şantiye alanında kepçenin ucuna file takan işçiler içine oturdu. 2 işçi file içinde beklerken operatör ise kepçeyi salıncak gibi kullandı. Yaşanan anlar bir başka vatandaş ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tehlikeli eğlence gem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

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