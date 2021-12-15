Video Yaşam İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video
İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video

İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video

15.12.2021 | 10:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya’da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 00:19
Sakarya'da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 15.12.2021 | 11:56
Antalya’nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 03:59
Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 15.12.2021 | 11:30
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 07:12
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 15.12.2021 | 11:28
Eskişehir’de mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı | Video 01:54
Eskişehir'de mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:06
Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 00:56
Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 15.12.2021 | 10:58
Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 01:47
Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını | Video 03:47
Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını | Video 15.12.2021 | 10:43
İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 00:59
İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı | Video 03:29
Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı | Video 15.12.2021 | 10:22
D-100’de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video 01:10
D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video 15.12.2021 | 10:22
Sancaktepe’de motosiklet kazası kamerada | Video 00:17
Sancaktepe'de motosiklet kazası kamerada | Video 15.12.2021 | 10:07
Gaziantep’te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video 00:41
Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video 15.12.2021 | 10:23
İstiklal Caddesi’nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video 00:32
İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video 15.12.2021 | 10:06
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:39
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 15.12.2021 | 10:07
Elektrik hattındaki patlamada demir kapak metrelerce havaya uçup aracın üzerine düştü | Video 03:28
Elektrik hattındaki patlamada demir kapak metrelerce havaya uçup aracın üzerine düştü | Video 15.12.2021 | 09:49
Isparta’da genç kızlar sokak ortasında saç başa girdi! Arkadaşları gülerek: Ayırmayın, ayırıyor gibi yapın... | Video 01:20
Isparta'da genç kızlar sokak ortasında saç başa girdi! Arkadaşları gülerek: "Ayırmayın, ayırıyor gibi yapın..." | Video 15.12.2021 | 09:47
Lüks aracı saniyeler içinde böyle soydular | Video 02:35
Lüks aracı saniyeler içinde böyle soydular | Video 15.12.2021 | 09:49
Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video 00:42
Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video 15.12.2021 | 09:38
Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video 00:41
Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video 15.12.2021 | 09:38
Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada | Video 02:28
Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada | Video 15.12.2021 | 09:31

Kartal’da vinç kasasındaki konteyner üzerinde çalışma yapan bir kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vinç kasasında bulunan konteyner üzerine çıkan bir kişi vincin halatlarını konteynere bağladı. Halatları bağlayan kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi. Konteyner üzerindeki kişinin düşmesinin işten bile olmadığı olayda, vinç operatörünün konteyneri yere indirmesiyle, konteyner üzerinde mahsur kalan kişi de yere inebildi. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA