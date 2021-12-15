İşçinin vincin kaldırdığı konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video
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Kartal’da vinç kasasındaki konteyner üzerinde çalışma yapan bir kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vinç kasasında bulunan konteyner üzerine çıkan bir kişi vincin halatlarını konteynere bağladı. Halatları bağlayan kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi. Konteyner üzerindeki kişinin düşmesinin işten bile olmadığı olayda, vinç operatörünün konteyneri yere indirmesiyle, konteyner üzerinde mahsur kalan kişi de yere inebildi. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.