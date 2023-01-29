İşe alınmayınca masalara tükürdü | Video
Adana'da bir kadın baş vurduğu helvacı tarafından işe alınmayınca sinirlenerek iş yerine gidip tek tek masalara tükürdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
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