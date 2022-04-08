İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı | Video

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Tekirdağ Çorlu’da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.
Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"TALİHSİZ VE ÜZÜCÜ BİR KAZA"
Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı" diye konuştu.