İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada | Video

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Bursa'da, mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Adem Keskin (38), Uludağ dönüşü mesaiye geç kalacağını anlayınca iş yerinin bahçesine paraşütle indi. Keskin'i havada gören mesai arkadaşları, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
'5-10 DAKİKA GEÇ KALINCA FABRİKAYA İNİŞ YAPTIM'
İşe geç kalacağını anlayıp fabrikanın bahçesine indiğini söyleyen Adem Keskin, Sabah erken saatlerde yamaç paraşütü yapmak için arkadaşlarla birlikte Uludağ'a çıktık. Saat 08.30'da fabrikamızda işbaşı olduğu için fabrikaya geç kalmayayım, diye erken saatlerde çıktık fakat 5-10 dakika geç kaldık. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. İyi oldu, güzel oldu. Kıran'dan Uludağ zirvesinden uçtuk, 25-30 kilometre mesafe. Havada düz uçuş 15 kilometreye tekabül ediyor. Fırsat buldukça da uçmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar heyecanla karşıladılar. Şaşırdılar. Gayet güzeldi ve tebrik ettiler. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Profesyonelim. 10 senedir yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Aktif olarak her hafta sonu uçuyoruz. İşten fırsat bulduğumuz sürece uçuyoruz dedi.
Bu anları izleyen fabrikanın güvenlik görevlisi İsmail Demirtaş, Arkadaş, cumartesi günü sabah işe geç kalmış. Paraşütle uçtu geldi, fabrikanın ortasına indi sonra eşyalarını toplayıp işine devam etti. Biz de şaşırdık. Daha önceden uçtuğunu biliyorduk ama fabrikaya ilk defa indi. İyiydi, güzeldi, hoşumuza gitti derken, insan kaynakları müdürü Turgay Dede ise Ben de o ana tanıklık ettim. Yolda aracımla gelirken, paraşütle indiğini gördüm. Arkadaşımız işe geç kalmamak için bu yöntemi seçmiş. Bize de ilginç geldi diye konuştu.