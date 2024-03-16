İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü | Video
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken zanlı, Esen'i tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.
Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.
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