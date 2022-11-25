İşe gitmek için yola çıktı, seyir halindeyken aracı böyle yandı | Video

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Kastamonu’da, işe gitmek için yola çıkan bir vatandaşın otomobili seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.