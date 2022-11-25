İşe gitmek için yola çıktı, seyir halindeyken aracı böyle yandı | Video

Kastamonu’da, işe gitmek için yola çıkan bir vatandaşın otomobili seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu il merkezi Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için yola çıkan Volkan Küçük idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. Aracını durduran Volkan Küçük, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.