İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı

Beşiktaş’ta yaşayan ve seyyar olarak pilavcılık yapan Mahmut E., iş vaadiyle dolandırıldı. Mahmut E.’nin kendisini iş vaadiyle dolandıran ve 3 ayrı isim kullanan, gerçek adı Olcay K. olan şahsı ise 4 yıldır tanıdığı ve aralarındaki ilişkiyi kendi tabiriyle ‘abi-kardeş gibi’ şeklinde tanımladığı öğrenildi. Düzenli bir iş ümidiyle 120 bin lira dolandırıldığını ve çaresiz olduğunu belirten Mahmut E. durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.