İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti

Antalya’da bağırarak iş hanının 4. katından atlamak isteyen şahsı vatandaşlar ve polis ekipleri engelledi. Saldırgan tavır sergileyen şahıs ters kelepçe takılarak, 4. kattan polislerin elinde sedye ile indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki bir işhanında meydana geldi. 36 yaşındaki S.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce Cumhuriyet Meydanı'nda daha sonra valilik binası yakında bağırarak bir işhanının içine girdi. Merdivenlerden 4. kata çıkan S.A, pencereyi açtı ve kendini atmak istedi. Sesler üzerine dışarı çıkan esnaf ve vatandaşlar S.A'yı ikna etti. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada vatandaşlar zorluk çıkartan S.A'yı güçlükle sakinleştirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganlık gösteren şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Bir türlü sakinleşmeyen şahsı polis ters kelepçe takmak zorunda kaldı. Vildan Nurdoğan da arkadaşına yardım edebilmek için seferber oldu. Bir türlü sakinleşmeyen ve bağıran S.A'yı sağlık ekipleri portatif sedyeye polis ekiplerinin yardımıyla aldı. Daha sonra S.A, 4 kat merdivenlerden sağlık ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla indirildi. S.A, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.S.A'nın aldığı maddenin etkisiyle kendini kaybettiği üzerinde duruluyor.Şahsı ikna etmek için büyük çaba sarfeden Vildan Nurdoğan,"Cumhuriyet Meydanı'nda koşuyordu. Benim arkadaşım, madde içirmişler. Millete saldırıyordu. Yukarı çıktı, intihara kalkıştı. Bizde arkasından koştuk. Uzun süredir tuttum. Ben bu ortamın içindeydim ama kurtuldum. İşe giderken arkadaşımı gördüm. Ben yardım etmesen kendini atabilirdi. Kendini bilmiyor bilinci yok şuan.