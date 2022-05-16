Isı yalıtım fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi | Video

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Barakfakih Mahallesi’ndeki fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Fabrika sahibi Nurcan Özdemir de yangın sırasında büyük panik yaşadı. Özdemir'i yakınları ve çalışanlar teskin etmeye çalıştı.
Öte yandan, yangın ve alevlere müdahale çalışmaları havadan da görüntülendi. Yangının boyutu, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.