Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı | Video
BURSA'da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinde trafodan çıkan kıvılcımların sıçradığı ısı yalıtım ürünleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
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