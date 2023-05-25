Işık ihlali kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 25.05.2023 | 11:42 Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşaktaki başka bir otomobile çarptığı anlar, karşı şeritten gelen bir aracın yol kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bugün sabah saatlerinde Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, Kolej Sokak'tan caddeye bağlanan Levent A. idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta geçen Kadir T. idaresindeki otomobil çarptı. Işık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SKV 09 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.Kaza sonucun toplamda 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anları anbean başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.