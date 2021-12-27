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Işıklı Gölü buz tuttu, balıkçılar gölün üzerinde yürüdü | Video 27.12.2021 | 13:44
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Buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu | Video 27.12.2021 | 10:36
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Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan, üzerindeki nilüferler ve papatya tarlalarıyla ünlü Işıklı Gölü aşırı soğuk nedeniyle dondu. Balıkçılar gölün kıyılarında buz üzerinde yürüdü. Göle atılan balık ağları buz nedeniyle toplanamadı.