Video Yaşam İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video
İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video

İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video

20.11.2021 | 00:08

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Kızıltepe Belediyesi’nde çalışan ve işini keyifle severek yapan temizlik görevlisi vatandaşlardan takdir topluyor.

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