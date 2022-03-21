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Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu! | Video 21.03.2022 | 13:10
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, hurda malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Hurdalıkta yangına neden olan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken bir miktar hurda ise kül oldu.