Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu! | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, hurda malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Hurdalıkta yangına neden olan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Adasan sitesinin içerisinde bulunan bir hurda dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkta çalışan işçiler soğuk havadan korunmak için odun yakarak ısınmaya çalıştı. Alevlerin bir anda hurdalara sıçraması üzerine yangın çıktı. İşçiler alevleri kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.Yangında can kaybı yaşanmazken bir miktar hurda ise kül oldu.