Video Yaşam Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video

Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video

13.01.2023 | 09:47

Adana’da 57 yaşında sokakta yaşayan Ramazan S., üşüyünce topladığı kartonları yakıp ısınmak istedi, ancak alevler bir marketin deposuna sıçradı. Şüpheli panikleyip kaçtı; depo yanarken, yüzlerce gıda ürünü de küle döndü.

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Adana'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşayan 57 yaşındaki Ramazan S., gece üşüyünce; Seyhan Belediyesi'ne ait 'Halk Market'in deposunun önünde topladığı kartonları ateşe verdi. Alevler bir anda depoya sıçrarken, korkuya kapılan şüpheli de panikleyip kaçtı. Yangın depoyu sararken, yüzlerce gıda malzemesi de küle döndü. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, Ramazan S.'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, "Üşüdüğüm için ateş yaktım. Kundaklama gibi bir niyetim yoktu" dedi.

GIDA ÜRÜNLERİ KÜLE DÖNDÜ
Olay, 12 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaşandı. Seyhan Belediyesi'ne ait olan 'Halk Market'in deposunda sabaha karşı yangın çıktı. İtfaiye, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Depo kullanılmaz hale gelirken, burada bulunan yüzlerce gıda ürünü de küle döndü. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı; önemli bir ipucuna ulaştı.

"ÜŞÜYÜNCE ATEŞ YAKTIM"
Görüntülerde; deponun önüne gelen bir kişi, ateş yakıp sonrasında alevlerin binaya sıçraması üzerine bölgeden koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Polis, bu kişinin de kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşayan Ramazan S. olduğunu belirledi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; "Hava çok soğuktu. Üşüyünce topladığım kartonları yakıp ısınmak istedim. Marketin tutuştuğunu görünce de korkup kaçtım. Kundaklama gibi bir kastım yoktu" dedi. Zanlı, adliyeye sevk edildi.

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