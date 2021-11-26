Video Yaşam Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada | Video
Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada | Video

Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada | Video

26.11.2021 | 13:39

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bisikletli hırsız, ısıtıcı ve fırın çalarken güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren elektronik tamircisi iş yerinde meydana geldi. Bisikletli hırsız, işyerinin önündeki ısıtıcı ve fırını gözüne kestirdi. Bisikletle gelen şahıs, poşet içerisine koyduğu ısıtıcı ve fırını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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