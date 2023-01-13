İşkence gördüğü babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi | Video

Bahçelievler’de iki yıl önce, annesine işkence eden ve kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K.'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ‘haksız tahrik altında üst soydan kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bahçelievler'de 13 Ekim 2020 tarihinde, kendisine ve annesine çocukluk yıllarından bu yana işkence eden ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunan babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren sanık Haydar Mert K.'IN yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Mert K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlandı. Sanığın ailesi ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bahçelievler'de 13 Ekim 2020 tarihinde sanık Haydar Mert K.'nin babası olan maktul Yusuf Cemal Sezgin'i bir el ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Mütalaada, maktulün olaydan 15 gün öncesinde sanığa silah verdiğine, sık sık bu silahı geri istediğine, sanığın bu silahı maktulün annesine karşı kullanacağını düşünerek geri vermediğine ve annesinin evinde kalmaya başladığına, olay günü ise sanığın anahtarları ve silahı geri vermek için maktulün yanına gittiğine, maktulün sanığa küfrettiğine, sanığın silahı aldığına ve maktule ateş ettiğine yer verildi. Esas hakkındaki mütalaada, uzun yıllar cezaevinde kalan maktulün sanığı nüfusuna almadığı, yıllar boyunca işkence ve kötü muamelede bulunduğu, sanığın suçu tahrik altında işlediği, Türk Medeni Kanuna göre sanık ile maktul arasında soy bağı ilişkisi kurulmamış ise de, hukuken olmasa da maddi olarak aralarında soy bağı olduğu değerlendirildi. Sanık hakkında üst soydan hüküm kurulması gerektiği belirtilen mütalaada, sanığın nüfus kaydının düzeltilmesi talep edildi. Savcı mütalaasında, sanık hakkında 'haksız tahrik altında üst soydan kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2020 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Haydar Mert K.'nin silah ile başına ateş ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldürdüğü açıklandı. İddianamede maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 2 sayfa adli sicil dökümü olduğu da belirtildi. Ölen Sezgin'in eski eşine ve sanık oğlu Haydar Mert K.'ya işkence boyutunda şiddet uyguladığı da iddianamede anlatıldı. Dosyayı bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı maktul Yusuf Cemal Sezgin'in suç işlemeyi adeta bir yaşam felsefesi haline getirdiğini aktararak " Maktul Sezgin'in yoğun ve süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemleri neticesinde sanık kasten adam öldürme suçunu işlemiştir" değerlendirmesinde bulundu. İddianamede Sanık hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.