İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfezde çıkan hortum an be an görüntülendi.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sabahın erken saatlerinde kıyıya yakın bölgede oluşan hortum OSB de çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Amanos Dağları ile körfez arasında yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. O anlar OSB çalışanları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.