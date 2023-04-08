Video Yaşam İskenderun'a gelen leylek sürüsü ilk kez konaklama yaparken görüntülendi | Video
İskenderun'a gelen leylek sürüsü ilk kez konaklama yaparken görüntülendi | Video

İskenderun'a gelen leylek sürüsü ilk kez konaklama yaparken görüntülendi | Video

08.04.2023 | 10:15

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürü halinde leylekler göç yolunda ilk kez konaklama yaparken görüntülendi, uzmanlar durumu depremlerle birlikte insan popülasyonunun azalmasına bağladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Hatay göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. İlkbaharda bölgeden geçişleri devam eden leylekler ilk kez İskenderun ilçesinde sürü halinde konaklama yaparken görüntülendi. İlçenin Düğün Yurdu Mahallesinde bulunan tarım arazileri bölgesinde konaklayan leylek sürülerinin bu davranışlarının sebebinin depremle değişen çevre faktörleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bu tür olayların Covid ve deprem dönemlerinde görüldüğünün tespit edildiğine dikkat çeken İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulla Sakallı'da bilgi verdi.

Depremlerle birlikte insan popülasyonunun azalmasına bağlı etkenlerle kuşların bu bölgede konaklamaya başladıklarına vurgu yapan Doç. Dr. Abdulla Sakallı "Hatay bölgesi büyük bir göç yolunun üzerinde. Göçmen kuşlar sıcak hava sirkülasyonunu takip ederek yol alırlar, depremde yüksek binaların yıkılması insan popülasyon azalması ve buna bağlı olarak buradaki enerji kullanımının azalması ile havadaki rüzgârda basınç değişimine neden oldu. Bölgedeki mikro rüzgarların yönü de değişti. Bundan depremin ve doğal olayların etkisi var" dedi.

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