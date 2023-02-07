İskenderun'da anne ve oğlu enkazdan saatler sonra sağ çıkartıldı | Video 07.02.2023 | 10:54 Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise saatler sonra enkaz altında bulunan anne ve oğlu sağ olarak çıkartıldı. Anne ve oğlun enkazdan sağ çıkarıldığı o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) ekibi Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Pınarbaşı Caddesi üzerinde AFAD koordinesinde bir enkazda çalışma yapan ekipler saatler sonra bir anne ve oğlu sağ olarak çıkardı. ESAY ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Feride isimi kadın ile oğlu Doruk'a ilk müdahale ise enkaz başında bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlun enkazdan çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.ESAY ekiplerinin bölgede enkaz arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.