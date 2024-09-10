Video Yaşam İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video
İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video

İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video

10.09.2024 | 09:13

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, İskenderun ilçesi Pınarbaşı mahallesi Pac meydanında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla alevler çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken çevredeki aydınlatma direklerine kısa süreliğine elektrik verilmedi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlerin lambadan yükseldiği anları anlatan Ali değirmenci, "Yolda yürüyordum bir anda sokak direğinden kıvılcımlar düşmeye başladı. Yangın ciddi anlamda büyüyeceğinden endişe ettik, bu yüzden 112 aradık. Lamba bir anda patladı ve camlar etrafa saçıldı çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, daha sonrasında lamba alevli bir şekilde yol kenarına düştü" İfadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İskenderun’da aydınlatma direğinde yangın | Video 01:56
İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video 10.09.2024 | 09:13
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 02:00
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 10.09.2024 | 09:00
Ankara’da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 00:24
Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 10.09.2024 | 08:39
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 03:14
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 09.09.2024 | 16:26
Alanya’da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 02:50
Alanya'da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 09.09.2024 | 15:55
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 02:14
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 09.09.2024 | 14:49
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 00:35
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 09.09.2024 | 15:10
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 00:54
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 09.09.2024 | 14:38
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 03:26
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 09.09.2024 | 14:49
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:11
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 13:33
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 12:15
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 09.09.2024 | 14:12
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti | Video 12:53
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti" | Video 09.09.2024 | 13:29
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 05:38
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 09.09.2024 | 12:31
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 03:36
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 09.09.2024 | 12:31
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 05:08
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 03:15
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 09.09.2024 | 12:32
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: Yüreğimizi dağladı, bu son olsun | Video 04:12
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video 09.09.2024 | 12:39
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 05:08
Diyarbakır'da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 09.09.2024 | 12:25
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! | Video 05:45
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!" | Video 09.09.2024 | 12:26
Türkiye’yi ağlatan Narin’e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09:46
Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09.09.2024 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA