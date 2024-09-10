İskenderun'da aydınlatma direğinde yangın | Video
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alevlerin lambadan yükseldiği anları anlatan Ali değirmenci, "Yolda yürüyordum bir anda sokak direğinden kıvılcımlar düşmeye başladı. Yangın ciddi anlamda büyüyeceğinden endişe ettik, bu yüzden 112 aradık. Lamba bir anda patladı ve camlar etrafa saçıldı çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, daha sonrasında lamba alevli bir şekilde yol kenarına düştü" İfadelerini kullandı.
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