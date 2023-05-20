İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay İskenderun’un İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.
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