Video Yaşam İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video

İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video

20.05.2023 | 00:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay İskenderun’un İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.

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