Video Yaşam İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video
İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video

İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video

30.09.2021 | 08:47

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırılırken askeri personel baba’dan haber alınamıyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin cesedi, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden çıkarılışını komşuları gözyaşları ile izlerken ailenin kavga geçimsizlik gibi hallerini görmediklerini söylediler.

Öte yandan askeri personel olan baba Turgay Mert'ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

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