Video Yaşam İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video

İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video

02.01.2022 | 16:37

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Ruhsatsız tabanca çamaşır makinasının motor kısmında bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nardüzü Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet televizyon, 6 adet kayıt cihazı, 1 adet teyp, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Tabancalardan biri çamaşır makinesinden çıkarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., H.B. ve E.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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