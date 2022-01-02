İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Ruhsatsız tabanca çamaşır makinasının motor kısmında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nardüzü Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet televizyon, 6 adet kayıt cihazı, 1 adet teyp, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Tabancalardan biri çamaşır makinesinden çıkarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., H.B. ve E.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.