İskenderun’da tahribat böyle görüntülendi | Video

3 gün önce meydana gelen depremin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Deniz seviyenin yükselmesiyle sahil kesiminin bir bölümü sular altında kaldı. Depremde yıkılan binalar ve hasar alan yerler dron ile havadan görüntülendi.Şehirde tahribatın boyutu içler acısı, arama-kurtarma ekiplerinin enkazlarda çalışmaları devam ediyor.