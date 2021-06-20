Video Yaşam İSKİ çalışma yaptı, evin duvarı patladı, eşyaları 2 kez su altında kaldı | Video

İSKİ çalışma yaptı, evin duvarı patladı, eşyaları 2 kez su altında kaldı | Video

İSKİ çalışma yaptı, evin duvarı patladı, eşyaları 2 kez su altında kaldı | Video
20.06.2021 | 13:39

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Fatih'te İSKİ'nin kanal çalışmasında zarar gören elektrik kabloları patlayarak yarı bodrum kat olan evin duvarını yıktı. Kiracı olarak yaşayan öğretmen çiftin 2 çocuklarıyla ölümden döndüğü ev, patlamada açılan çukur düzgün kapatılmadığı için yağan yağmurla da 2 kez sular altında kaldı. Öğretmen çift, biri 6 aylık diğeri 4 yaşında olan 2 çocuğuyla evden taşınmaya hazırlanıyor.

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Olay, 15 Nisan akşamı, Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin yaptığı kanal çalışması sonrasında, bir apartmanın bitişiğindeki kaldırımın altında bulunan elektrik kabloları, şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kaldırıma bitişik bulunan yarı bodrum dairenin salon duvarı kısmen yıkılırken, kalorifer petekleri yerinden fırladı. Dairede kiracı olarak yaşayan Doğan çifti, 4 yaşındaki oğulları ve 6 aylık kızlarıyla ölümden döndü.

PATLADI, 2 KEZ SU BASTI
Ailenin şikayeti üzerine gelen İSKİ ekipleri, patlamanın olduğu bölgeyi onardı. Öğretmen çiftin iddiasına göre ise, yapılan çalışma yetersiz kaldı. Doğan ailesi, temizlik ve onarım çalışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra evlerine döndü. Fakat ailenin çilesi bununla da bitmedi.15 Haziran'da şiddetli yağış nedeniyle patlamanın olduğu noktadan evi su bastı. Zor durumda kalan öğretmen aile, tekrar İSKİ ve İBB Beyaz Masa'ya ulaşarak, şikayet formu oluşturdu. Görevliler yeniden çalışma başlattı. Çalışma yapılan alanda, 18 Haziran günü yağan yağmur nedeniyle ikinci kez su baskını yaşandı. 31 yaşındaki öğretmen Mizan Safa Doğan ve eşi, bir yandan eşyalarını kurtarıp, evdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan çocuklarını sakinleştirmeye çabaladı. Doğan ailesi, su basan evden eşyalarını kurtarmaya ve evi boşaltmaya çalışırken, dün İSKİ ekipleri, yeniden detaylı bir çalışma yaptı. Doğan ailesi maddi -manevi mağdur olduklarını, yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARI VE CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI
Güvenlik kamerası görüntülerinde elektrik kablolarının patlama anı görüntülendi. Patlamanın hemen sonrasında çekilen cep telefonu görüntülerinde ise evin salonun savaşa alanına döndüğü görülüyor. Yerinde fırlayan kalorifer peteği ve dağılan tuğlalar görüntülere yansıyor. Yine cep telefonu görüntülerinde, patlamanın meydana geldiği kaldırımın üzerinin kapatıldığı yerden, evin yağmurdan sonra da su aldığı görüldü. Evin iki kez sular altında kalması da görüntülere yansıdı.

"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYMUYOR"
Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Öğretmen Mizan Safa Doğan, "Mahallemizde İSKİ'nin yaptığı kanal çalışması sonrasında elektrik hatlarına zarar verildi. Büyük bir patlama gerçekleşti. Sonrasında evimin duvarı yıkıldı, merkezi kalorifer sisteminde yıkılma oldu ve evimi su bastı. Kalorifer petekleri yerinden fırladı. Çocuklarım ölüm tehlikesi geçirdi. Bu, 15 Nisan'da olmuştu. İSKİ patlamanın gerçekleştiği yerde onarım çalışması yaptı. Sonrasında 15 Haziran'da sadece onarımın yapıldığı yerden tekrar su baskını yaşadık evimize. Patlama olmadı ama bütün eşyalarımız zarar gördü. İlk olayda da, ikinci olayda da evimiz kullanılamaz durumda olduğu için çocuklarımızla sokakta kaldık. Akrabalara sığınmak zorunda kaldık, maddi ve manevi zararımız oldu. İSKİ geldi, yine basit bir müdahale yaptı. Yine uyarılarımıza rağmen, 'Bu iş tekrarlar, güzel bir şekilde yapalım' dememize rağmen basit bir müdahale yapıldı. Sonrasında evimizi yine kendi imkanlarımızla temizledik, evimize yerleştik. Ertesi yağmurda, yine sadece onarımın yapıldığı yerden sanki evin içinde bir dere aktı. Bu olaylar gerçekleşirken bir yandan suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, bir yandan çocukların psikolojisini kontrol etmeye çalışıyoruz. 4 yaşındaki oğlum, 6 aylık kızım var. Büyük çocuğum eve girmek istemiyor şu an, son su baskınında kulaklarını kapatarak, gezdi. Yağmur gördüğünde korkuyor, duvarlara yaklaşamıyor. Maddi, manevi çok büyük kayıplarımız var. Biz kiracıyız, son baskından sonra, ev bulmadan, bakmadan evden çıkmak zorunda kaldık. Şu an yetkililerde sesimizi duymuyor. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz, yapılan müdahaleler yetersiz. Maddi, manevi, biz İSKİ marifetiyle rezil, rüsva olduk" dedi.

"BU BENİM İŞİME DEĞİL, DAİRENİN SAHİBİNİN İŞİNE GELİYOR"
Doğan, patlamanın olduğu yerde yeni yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Son noktada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama ben evimden olduktan sonra, bu çileleri çektikten sonra, çocuklarımın psikolojisi bozulduktan sonra, mesleğimi icra etmekten yoksun kaldıktan sonra, şu an iki çocuğumla, eşyalarımla ortada kaldıktan sonra bu benim işime değil, dairenin sahibinin işine geliyor. Çektiğim benim yanıma kar kalmış oluyor" ifadelerini kullandı.

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