İSKİ içme suyu borusundaki kaçak çökmeye sebep oldu | Video

Su borusundaki kaçak sebebiyle çalışma yapılan yolun bir anda çökmesinin ardından korku dolu anlar yaşandı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilirken ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İSKİ içme suyu borusunda kaçak olduğu için sadece o bölümde çökmenin yaşandığı iddia edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken zabıta ekipleri de çalışma yaptı.