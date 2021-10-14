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OTOMATİK OYNAT
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Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 14.10.2021 | 13:51
04:35
İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 14.10.2021 | 12:58
03:22
04:56
Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 14.10.2021 | 11:42
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Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 14.10.2021 | 11:24
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Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 14.10.2021 | 11:24
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Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
00:32
İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
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Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 14.10.2021 | 10:58
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Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 14.10.2021 | 10:32
03:13
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 14.10.2021 | 10:21
02:36
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 14.10.2021 | 10:21
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Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü | Video 14.10.2021 | 09:56
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Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı 14.10.2021 | 08:51
02:11
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video 14.10.2021 | 09:20
01:09
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video 14.10.2021 | 09:20
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Kocaeli'de otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi 14.10.2021 | 08:51
Beykoz’da iddiaya göre İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Beykoz'da iddiaya göre İSKİ'nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.