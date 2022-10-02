Video Yaşam İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video
İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video

İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video

02.10.2022 | 10:34

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Arnavutköy’de İSKİ’nin yol çalışması sonrasında kapatılmayan çukur, bir adrese sipariş götüren motor kuryenin kaza yapmasına neden oldu. İSKİ’nin ihmalkarlığı nedeniyle yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, dün gece Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin 3 ay önce yapmış olduğu çalışma sonrasında yoldaki çukur kapatılmadı. Çukuru fark etmeyen motosikletli kurye, düştüğü çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BURAYI YAPSINLAR BAŞKA BİR İSTEĞİMİZ YOK"
Mahalle sakinlerinden Cahit Gökçe, "Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Burada her gün kaza oluyor, buraya bakmalarını istiyoruz. Buraya yöneticilerimiz sadece seçimden seçime geliyor, başka zaman gelmiyorlar. Burayı yapmalarını rica ediyoruz. Dün akşam olan kazada motosikletli son anda kendisini kurtarmış" dedi.

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