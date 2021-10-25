İslahiye ve Nurdağı'nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 15 bin dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat devam ederken, kilogramı 6 ile 8 TL arasında satılıyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekimi yapılan yer fıstığının hasadı sürüyor. Dekar başına 500 kilo verimin beklendiği ürün 6 ile 8 liradan satışa sunuluyor. İslâhiye'de Ortaklı, Zincirli, Akınyolu ve Elbistan höyüğü Mahalleleri olmak üzere 9 bin dekar, Nurdağı'nda ise, Çakmak, Nogaylar, İncegedik, Gözlühüyük, Gedikli ve Altınova Mahallelerinde 6 bin dekar olmak üzere toplamda 15 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen yer fıstığında 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor.Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve iki yıldır yer fıstığı ekimi yapan Murat Aydoğan, 70 dönüm alana ektiğimi yer fıstığında dönüm başına 500 kilo hasılat bekliyoruz, Fiyatlar geçtiğimiz yılın fiyatının altında kaldı. Rekolte iyi durumda verimden memnunuz dedi.İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ise Her iki ilçemizde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan ve bu yıl 15 bin dekarda ekimi yapılan yer fıstığı hasadı devam ediyor. Dekar başına 500 kilo verimin alınması çiftçiyi mutlu etti diye konuştu.