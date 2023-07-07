İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 bina çöktü. Binaların yıkılma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar binanın aniden çöktüğünü ve bazı şahısların daha önce binalardan demir çıkartmaya çalıştığını ileri sürdü. Öte yandan, herhangi bir tehlikeye karşı hasarlı binaların çevresine polis şeridi çekildi.
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