İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin soruşturmada 1 şüpheli yakalandı | Video
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde firari 1 şüpheli yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26
00:35
00:58
06:20
00:40
İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video 22.03.2023 | 10:18
05:34
Depremde yıkılan asırlık ‘Teze cami’ restore edilecek | Video 22.03.2023 | 10:14
05:26
02:45
01:24
730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı | Video 22.03.2023 | 09:37
00:23
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.03.2023 | 09:26
00:43
00:56
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: 21 gözaltı | Video 22.03.2023 | 09:05
00:22
Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video 22.03.2023 | 09:05
02:53
00:44
01:00
Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 21.03.2023 | 16:35
00:20
Manisa'daki 6 ayrı hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı | Video 21.03.2023 | 16:35
01:39
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00
02:37
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 21.03.2023 | 15:16