İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi.
Can kayıplarının yaşandığı, bazı evlerin de ağır hasar gördüğü mahallede bir evin bahçesinin yaklaşık 1 metre çöktüğü, yer yer yarıklar oluştuğu görüldü.
Mahallenin muhtarı Savaş Kuş, AA muhabirine, depremde mahallede 14 evin yıkıldığını, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 evin de ağır hasarlı olduğunu söyledi.
Acil yıkılacak olan binalarda yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Kuş, şöyle konuştu:
"Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş. Deprem çok sıkıymış, tarlanın içinde oval daireler çizmiş, köyün her tarafına vurmuş. Buna deprem demiyoruz, kıyamet diyoruz. O ses, kayaların düşmesi, insanları çok ürküttü. Şu an evler hasarsız ya da az hasarlı olsa dahi o korkudan evlere giremiyoruz."
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