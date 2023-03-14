Video Yaşam İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video
İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video

İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video

14.03.2023 | 11:18

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı.
Can kayıplarının yaşandığı, bazı evlerin de ağır hasar gördüğü mahallede bir evin bahçesinin yaklaşık 1 metre çöktüğü, yer yer yarıklar oluştuğu görüldü.

Mahallenin muhtarı Savaş Kuş, AA muhabirine, depremde mahallede 14 evin yıkıldığını, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 evin de ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Acil yıkılacak olan binalarda yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Kuş, şöyle konuştu:
"Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş. Deprem çok sıkıymış, tarlanın içinde oval daireler çizmiş, köyün her tarafına vurmuş. Buna deprem demiyoruz, kıyamet diyoruz. O ses, kayaların düşmesi, insanları çok ürküttü. Şu an evler hasarsız ya da az hasarlı olsa dahi o korkudan evlere giremiyoruz."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler! | Video 02:16
Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler! | Video 14.03.2023 | 11:57
Müge Anlı’da ikinci Sinan Sardoğan vakası! Köy halkının korkulu rüyası oldu! Döndü Boztepe olayında yeni gelişme... | Video 04:28
Müge Anlı'da ikinci Sinan Sardoğan vakası! Köy halkının korkulu rüyası oldu! Döndü Boztepe olayında yeni gelişme... | Video 14.03.2023 | 11:23
Doğa canlandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 04:42
Doğa canlandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 14.03.2023 | 11:47
Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video 01:47
Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video 14.03.2023 | 11:47
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullara koyarak salondan çıkardılar... | Video 04:19
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullara koyarak salondan çıkardılar... | Video 14.03.2023 | 11:05
İslahiye’nin Çerçili Mahallesi’nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video 04:26
İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video 14.03.2023 | 11:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 14.03.2023 | 11:21
Fatih’teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Fatih'teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2023 | 10:56
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 01:11
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 14.03.2023 | 10:54
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video 02:46
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video 14.03.2023 | 10:47
Son Dakika: Küçükçekmece’de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video 00:25
Son Dakika: Küçükçekmece'de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video 14.03.2023 | 10:48
Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video 01:24
Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video 14.03.2023 | 10:38
Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video 06:01
Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video 14.03.2023 | 10:15
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video 03:14
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video 14.03.2023 | 10:21
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:50
Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.03.2023 | 10:21
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:50
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.03.2023 | 10:15
Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 01:25
Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 14.03.2023 | 09:55
Kahramanmaraş’ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video 04:46
Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video 14.03.2023 | 09:38
İzmir’de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video 01:02
İzmir'de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video 14.03.2023 | 09:42
Bulgaristan’dan Türkiye’ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video 01:30
Bulgaristan’dan Türkiye'ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video 14.03.2023 | 09:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA