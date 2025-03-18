İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 10:26 İzmir'in Buca ilçesinde 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan, İsmail Kaan Demirbaş'ın (23) öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Mart'ta Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BİRKAÇ ADIM ATIP, YERE YIĞILMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen C.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bıçaklanan Demirbaş'ın kanlar içinde kalıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı görüldü. Görüntülerde; çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yer aldı.