Video Yaşam İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video

İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video

İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video
02.09.2021 | 00:44

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İspanya’da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, bazı bölgelerde araçlar sel sularında sürüklendi.

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