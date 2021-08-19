Video Yaşam Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video

Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video

Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video
19.08.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 02:44
Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 19.08.2021 | 13:33
Gençlik Parkı’nı yıkan İBB’ye vatandaştan tepki Biz bunu hakettik! Her şey çok güzel oldu! | Video 00:13
Gençlik Parkı'nı yıkan İBB'ye vatandaştan tepki "Biz bunu hakettik! Her şey çok güzel oldu!" | Video 19.08.2021 | 13:41
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 01:37
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 19.08.2021 | 13:33
Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video 01:00
Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video 19.08.2021 | 13:33
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 02:28
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 19.08.2021 | 12:54
Kartal’da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video 03:38
Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video 19.08.2021 | 12:54
Kartal’da balık restoranında korkutan yangın | Video 01:51
Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video 19.08.2021 | 12:54
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 00:14
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 19.08.2021 | 12:54
İstanbul Bağcılar’da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 01:53
İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 19.08.2021 | 12:08
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler kamerada... 01:36
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler kamerada... 19.08.2021 | 12:12
İstanbul’da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 01:37
İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 19.08.2021 | 12:17
İstanbul Gaziosmanpaşa’da markette çanta çalan kadın kamerada 03:29
İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada 19.08.2021 | 11:47
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
Meriç Köprüsü’nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 02:47
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 19.08.2021 | 11:03
Taksim’de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
İBB’nin Gençlik Parkı’nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34

Isparta’da cadde ortasında 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks maçını aratmayan kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın caddede yürüyen 2 kişiden birinin diğer 2 kişiye doğru sandalye fırlatmasıyla başlıyor. Daha sonra taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kavga çevredeki insanların şaşkın bakışlarıyla bir süre devam ederken, araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriliyor.

Öte yandan polis, kavga eden gruplara müdahale ederek, tarafları ifade için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA