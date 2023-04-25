Video Yaşam Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video
Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video

Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video

25.04.2023 | 08:47

Isparta’da dün gece saatlerinde bir kişinin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan, 1’i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Soyer, B.Ş. ve A.T. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Barış Şamlı, iddiaya göre Bayram Ali Soyer'i bıçakla yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bayram Ali Soyer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler Barış Şamlı ve A.T. adliyeye sevk edildi.

Barış Şamlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta’da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 00:57
Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 25.04.2023 | 08:47
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 05:32
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 25.04.2023 | 08:48
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 03:52
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 25.04.2023 | 08:47
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 01:30
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 25.04.2023 | 00:00
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 07:12
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 24.04.2023 | 21:57
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 01:00
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 24.04.2023 | 18:04
Topkapı Sarayı’nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 06:59
Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 24.04.2023 | 16:30
Denizli’de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 00:28
Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 24.04.2023 | 12:47
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 00:33
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 03:25
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 24.04.2023 | 12:47
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: Yerin dibine giriyoruz sandık | Video 03:59
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: "Yerin dibine giriyoruz sandık" | Video 24.04.2023 | 10:06
Akdeniz’de hortum çıktı | Video 01:14
Akdeniz'de hortum çıktı | Video 24.04.2023 | 09:57
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 01:02
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 24.04.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA