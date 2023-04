Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 25.04.2023 | 08:47 Isparta’da dün gece saatlerinde bir kişinin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan, 1’i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Soyer, B.Ş. ve A.T. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Barış Şamlı, iddiaya göre Bayram Ali Soyer'i bıçakla yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bayram Ali Soyer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler Barış Şamlı ve A.T. adliyeye sevk edildi.Barış Şamlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.