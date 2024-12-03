Video Yaşam Isparta'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Isparta'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

Isparta'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

03.12.2024 | 10:05

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

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Yangın, saat 21.25 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi Petek Çeşme Sokak'ta bulunan ahşap bir evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz D.'ye ait ahşap bir evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli, yükselen alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hızlı müdahale sayesinde yangını kontrol altına aldı. Evde küçük çaplı zararın oluştuğu yangında, yanan bazı eşyalar pencereden sokağa atılarak kepçe yardımıyla alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. İlk incelemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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