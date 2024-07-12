Isparta'da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlarda araçta sıkışan yaralılardan birisi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada sürücülerden İbrahim Akşen ve aracında yolcu olarak bulunan Ebru Buse Akşen (35) yaralandı, ambulans ile de Yalvaç devlet hastanesine sevk edildi.
Diğer araçta sıkışan sürücülerden Kasım Yıldırım ise Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılacak yine ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine sevk edildi.
Kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın hızla gelip önündeki araca çarpma anı yer aldı.
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