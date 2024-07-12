Video Yaşam Isparta'da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video
Isparta'da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video

Isparta'da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video

12.07.2024 | 15:36

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlarda araçta sıkışan yaralılardan birisi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaza saat 11.20 sıralarında Yalvaç ilçesi Merkez Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarında seyir halinde olan İbrahim Akşen (35) idaresindeki 06 FL 8978 plakalı beyaz Opel Corsa otomobil ile park halindeki 42 CCH 29 plakalı Skoda Fabia marka araç ve Kasım Yıldırım (54) idaresindeki 07 D 4955 plakalı Fiat Doblo hafif ticari araçlar çarpıştı. Kaza sonrası etraftaki 3 araç daha zarar görürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden İbrahim Akşen ve aracında yolcu olarak bulunan Ebru Buse Akşen (35) yaralandı, ambulans ile de Yalvaç devlet hastanesine sevk edildi.

Diğer araçta sıkışan sürücülerden Kasım Yıldırım ise Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılacak yine ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine sevk edildi.

Kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın hızla gelip önündeki araca çarpma anı yer aldı.
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