Isparta’da budama makaslı kavga: 3 yaralı | Video

Isparta’da 3 kişi arasında çıkan budama makaslı ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, Kutlubey Mahallesi Hükümet meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şahıslar arasında sözlü tartışma ile başlayan kavga büyüdü ve şahıslar birbirlerine budama makası, maket bıçağı ve ile saldır. Orada bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan 3 şahıs Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.Kavga sırasında orada bulunan bir vatandaş " sadece kavga edildiğini gördüm. Maket bıçağı, budama makası ile kestiler birbirlerini" şeklinde konuştu.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.