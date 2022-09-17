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OTOMATİK OYNAT
01:09
Patlayan su hattı caddeyi göle çevirdi, esnaf isyan etti | Video 17.09.2022 | 23:53
01:26
Balıkesir'de hücre evine operasyon! EYP'ler yakalandı | Video 17.09.2022 | 23:41
01:44
Isparta’da kendinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu | Video 17.09.2022 | 23:01
03:53
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Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın | Video 17.09.2022 | 22:10
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01:29
Eniştesini, müşterilerin yanında bıçakla ağır yaralayıp kaçtı | Video 17.09.2022 | 21:33
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Bursa’daki iki kişilik hava aracının düştüğü anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 20:54
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Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 20:07
01:06
Narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi | Video 17.09.2022 | 19:53
01:29
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 17.09.2022 | 19:46
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 17.09.2022 | 19:35
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Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 15:30
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Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 17.09.2022 | 15:27
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Küçükçekmece'de 'Bisküvi çaldın' dayağı! O anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 15:09
01:09
Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 17.09.2022 | 14:56
Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.