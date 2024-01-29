Isparta’da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı | Video
Olay dün saatlerinde Pirimehmet Mahallesi 1706 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından B.B.H. (24), R.B.E.H. (24) ve D.K. (24) bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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