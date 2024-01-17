Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Isparta’da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan şahıs hayatını kaybetti.
Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde kalan ayakkabılar dikkat çekti.
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