Video Yaşam Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video

14.10.2021 | 10:21

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Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne hayvanlara saldırdı. Kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti. O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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Ormanlık alandan inen kurt bir anda koyunlara saldırdı. Kurdun koyunlara saldırdığı an güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.

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