Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne hayvanlara saldırdı. Kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti. O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.