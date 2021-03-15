Video Yaşam Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video

Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video

Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video
15.03.2021 | 14:01

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Isparta’nın Gönen ilçesinde Gölet Evleri Muhtarı Gökhan Ayan, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişinin amcası zabıta amiri tarafından darp edildi. Yaşanan olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay 12 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gönen ilçesi Gölet Evleri Muhtarı Gökhan Ayan ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A, oğlu D.A. ile birlikte muhtarın işlettiği markete gitti. Buradaki sözlü tartışma sırasında D.A. belindeki bıçağı çıkardı. Bu sırada D.A. markette bulunan kişiler tarafından dışarıya çıkarıldı. Daha sonra D.A.'nın marketin kapıyı zorlaması üzerine Gökhan Ayan, belindeki silahını çıkardı. İçeriye giremeyen D.A. olay yerinden uzaklaşırken, bir süre sonra Gönen Belediyesi'nde Zabıta Amiri olan amcası S.A. ile tekrar markete geldi.


Polis biber gazıyla ayırdı
İçeriye yeğeni D.A. başta olmak üzere kalabalık bir grupla giren zabıta amiri S.A., market sahibi muhtarı Gökhan Ayan'ı darp etti. Olay sırasında orada bulunan polisler, kalabalığı biber gazı sıkarak ayırdı.


O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olayın tüm detayları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A. ile oğlu D.A.'nın markete geldiği, D.A.'nın Ayan'a bıçak çektiği ve orada bulunanlar tarafından uzaklaştırıldığı yer alıyor. Ayrıca D.A.'nın kapıyı zorlamasıyla Gökhan Ayan'ın belindeki silahı çıkararak, kapıya doğru yönelttiği ve bir süre sonra tekrar beline koyduğu görülüyor. Zabıta amiri S.A.'nın kalabalık bir grupla markete geldiği ve Ayan'ı darp etmesi, bu sırada polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtması da yine görüntülerde yer alıyor.


"Tartışma alacak verecek meselesinden çıktı"
Olayla ilgili açıklama yapan Muhtar Gökhan Ayan, meselenin alacak verecek mevzusundan çıktığını söyledi. Olayın ilk başlarında zabıta amiri S.A. ile hiçbir alakasının olmadığını ifade eden Ayan, "Konumuz zabıta amirinin yeğenleriyle ilgiliydi. Alacak verecek meselesini tartışmak ve aramızdaki sorunu halletmek için arkadaşlar dükkanıma geldi. Daha sonra yeğeni tarafından bıçaklı saldırıya uğradım. O sırada emniyeti aradım. Emniyet mensupları gelene kadar bu saldırı devam etti. Emniyet mensupları geldikten sonra çocuk genç olduğu için davacı olmadım, şikayetçi olmadım. Zaten tutanak altına aldık bu konuyu. Arkasından zabıtanın yeğeni, zabıtanın evine giderek, kendisi ve zabıtanın oğlanlarıyla birlikte tekrar işyerime gelip beni darp ettiler. Çok üzücü bir olaydı bu. Gerçekten biz istemedik böyle olmasını ama başımıza geldi. Çok üzgünüm" dedi.


"Uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi"
Olaydan sonra darp raporu aldığını ifade eden Ayan, karşı taraftan şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi. Ayan, "Kendilerine uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi. Artık süreci bekliyoruz. Böyle şeyler bizi üzüyor. Hem muhtar olduğum için belli bir topluma hizmet ediyoruz. Zabıta arkadaş da öyle. Üniforma ile bana saldırması, beni darp etmesi çok üzücü olaydı. Bunlara gerekenlerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

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