Video Yaşam Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video

Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video

17.12.2021 | 15:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Antalya Serik’te kız arkadaşa ’laf atma’ kavgasında bıçaklanan genç böyle öldürüldü! O anlar kamerada... | Video 04:28
Son Dakika: Antalya Serik'te kız arkadaşa 'laf atma' kavgasında bıçaklanan genç böyle öldürüldü! O anlar kamerada... | Video 17.12.2021 | 16:22
Son Dakika: Kuşadası’nda Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi konak alev alev yandı | Video 00:41
Son Dakika: Kuşadası'nda Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi konak alev alev yandı | Video 17.12.2021 | 16:20
Arnavutköy’de dikkat çeken görüntü! Boş arsaya park edilmiş 30 sıfır araç böyle görüntülendi | Video 03:30
Arnavutköy'de dikkat çeken görüntü! Boş arsaya park edilmiş 30 sıfır araç böyle görüntülendi | Video 17.12.2021 | 16:04
Sultangazi’de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 03:12
Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 17.12.2021 | 16:05
Kız arkadaşına laf atılınca aralarında tartışma çıktı! Kavga ettiği kişiler bıçaklayarak öldürdü! | Video 01:07
Kız arkadaşına laf atılınca aralarında tartışma çıktı! Kavga ettiği kişiler bıçaklayarak öldürdü! | Video 17.12.2021 | 16:00
Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 02:42
Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 17.12.2021 | 15:30
Isparta’da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 01:30
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 17.12.2021 | 15:30
Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video 00:58
Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video 17.12.2021 | 15:28
Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 01:59
Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
Tavşanlı’da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 00:32
Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
Afyonkarahisar’da servis aracından inen genç kıza minibüs böyle çarptı! | Video 00:53
Afyonkarahisar'da servis aracından inen genç kıza minibüs böyle çarptı! | Video 17.12.2021 | 14:57
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 01:14
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 01:24
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:23
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 02:45
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
Bakırköy’de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 02:29
Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
Amasra’da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 03:10
Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 01:16
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 17.12.2021 | 13:11
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 03:57
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 17.12.2021 | 13:05
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 04:38
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 17.12.2021 | 13:14

Isparta’da polis tarafından bir evde yapılan operasyonda 450 litre kaçak alkol ele geçirilirken kaçak alkol imalatı ve fuhuş suçlarından 2 kişi de tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından kaçak alkol imalatı yapan ve aynı zamanda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptıran bir grup tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri gruba ait meskende yaptığı arama ve incelemeler doğrultusunda 450 litre merdiven altı diye tabir edilen sağlığa zararlı kaçak alkol ele geçirirken aynı zamanda fuhuş yaptırdığı ve yaptığı anlaşılan bu 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak alkole polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA